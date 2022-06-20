Переговоры Роналду и тен Хага прошли хорошо. Форвард вряд ли уйдет из «МЮ» летом

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Футбол

Криштиану Роналду вряд ли уйдет из «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Переговоры форварда «Юнайтед» с новым тренером команды Эриком тен Хагом прошли хорошо.

В данный момент у Роналду нет переговоров с другими клубами, пишет журналист Фабрицио Романо в колонке для CaughtOffside.

Ранее сообщалось об интересе к Криштиану со стороны «Ромы». Как пишет Романо, зарплата португальца слишком высока для любого итальянского клуба.

В минувшем сезоне 37-летний форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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