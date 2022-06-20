Зарема о Бакаеве: «Если люди узнают реальные финансовые запросы, это никому не пойдет на пользу. Его агентам пора угомонить «экспертов» и ветеранов типа Тихонова»

вновь высказалась об уходе из «Спартака».

25-летний воспитанник красно-белых покинул «Спартак» на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта и перешел в «Зенит».

«Вы своими воплями делаете хуже игроку и его представителям. Которым бы пора вмешаться и угомонить «экспертов» и ветеранов типа Тихонова с его инсайдами.

Если люди узнают реальные финансовые запросы Бакаева, это никому не пойдет на пользу», – сказала жена владельца «Спартака».

Переговоры «Спартака» с Бакаевым – головоломка. Почему быстро прекратились? «Спартак» вообще предлагал продление?

В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль