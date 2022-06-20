Стерлинг впечатлен амбициями новых владельцев «Челси». Переход ему интересен

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Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг заинтересован в переходе в «Челси».

По информации ESPN, англичанин впечатлен амбициями новых владельцев клуба. Ранее «синие» были проданы консорциуму совладельца «Доджерс» Тодда Боэли.

При этом 27-летнему футболисту было бы интересно попробовать свои силы и в другом чемпионате, входящем в топ-5 лиг Европы.

Утверждается, что «Ман Сити» требует за Стерлинга 50-60 млн фунтов. Со статистикой выступлений игрока можно ознакомиться здесь.

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