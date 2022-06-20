«Барселона» готовит предложение на 50 млн евро по Левандовскому и надеется, что «Баварию» оно убедит

продолжает работать над трансфером Роберта Левандовского из «Баварии».

По данным Tz, каталонский клуб готовит новое предложение по форварду на 50 млн евро и надеется, что эта сумма убедит «Баварию» продать поляка.

Ранее стало известно, что «Барселона» предлагала за Левандовского 32 млн евро. Отметим, что срок контракта Роберта с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.