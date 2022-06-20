«Барселона» готовит предложение на 50 млн евро по Левандовскому и надеется, что «Баварию» оно убедит

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Роберт Левандовски Футбол

«Барселона» продолжает работать над трансфером Роберта Левандовского из «Баварии».

По данным Tz, каталонский клуб готовит новое предложение по форварду на 50 млн евро и надеется, что эта сумма убедит «Баварию» продать поляка.

Ранее стало известно, что «Барселона» предлагала за Левандовского 32 млн евро. Отметим, что срок контракта Роберта с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне 33-летний форвард забил 46 голов в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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