Зелимхан Бакаев: «Мой переход в «Зенит» точно войдет в историю. Запомню этот день на всю жизнь»

Полузащитник Зелимхан Бакаев прокомментировал трансфер в после игры за «Спартак».

«Переход в большой клуб с историей – очень ответственный момент в моей жизни, в моей карьере.

Так как я все время играл в одной команде (за исключением аренды в Тулу), то никогда не представлял, как происходит переход: подписание контракта, переговоры, гостиницы, самолеты. Не скрою, что переживал, что и как будет происходить.

Но прямо сейчас я счастлив и спокоен. А день, когда я стал футболистом «Зенита», запомню на всю жизнь.

Это серьезный вызов. Мой переход точно войдет в историю», – заявил Бакаев.

Переговоры «Спартака» с Бакаевым – головоломка. Почему быстро прекратились? «Спартак» вообще предлагал продление?