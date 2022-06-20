Депутат Свищев о бане Рыбуса в сборной Польши: «Можно выдать ему российский паспорт по ускоренной программе»

Депутат Дмитрий Свищев предложил дать паспорт РФ польскому футболисту Мачею Рыбусу.
Польский футбольный союз (PZPN) ранее сообщил, что защитника «Спартака» не вызовут на сентябрьские сборы в сборной Польши и на ЧМ-2022 из-за «его нынешней клубной ситуации».
«Это хамское отношение к своему же гражданину. У Мачея серьезные аргументы для того, чтобы остаться в России.
И в России, и в Польше, и в США, во всех странах мира чиновники должны заботиться и поддерживать своих граждан, именно поэтому они получают зарплату.
Он давно живет и работает в России, у него супруга – россиянка, поэтому, я думаю, в качестве исключения можно выдать ему паспорт по ускоренной программе. Если, конечно же, Мачей обратится с соответствующей просьбой.
Призываю всех чиновников всех стран бережно и внимательно относиться к своим гражданам, независимо от политического положения в мире», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился