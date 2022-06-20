Депутат Свищев о бане Рыбуса в сборной Польши: «Можно выдать ему российский паспорт по ускоренной программе»

Депутат предложил дать паспорт РФ польскому футболисту .

Польский футбольный союз (PZPN) ранее сообщил, что защитника не вызовут на сентябрьские сборы в сборной Польши и на ЧМ-2022 из-за «его нынешней клубной ситуации».

«Это хамское отношение к своему же гражданину. У Мачея серьезные аргументы для того, чтобы остаться в России.

И в России, и в , и в США, во всех странах мира чиновники должны заботиться и поддерживать своих граждан, именно поэтому они получают зарплату.

Он давно живет и работает в России, у него супруга – россиянка, поэтому, я думаю, в качестве исключения можно выдать ему паспорт по ускоренной программе. Если, конечно же, Мачей обратится с соответствующей просьбой.

Призываю всех чиновников всех стран бережно и внимательно относиться к своим гражданам, независимо от политического положения в мире», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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