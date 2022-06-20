В «Барсе» крайне обеспокоены физическим состоянием Фати и сомневаются, что он вернется на свой уровень. Клуб жалеет, что 5-й операции на было

В «Барселоне» крайне обеспокоены физическим состоянием .

Первым об этом сообщил журналист Ашраф Бен Аяд, который написал в твиттере: «Он еще не готов соревноваться на высоком уровне. Он далек от полной готовности. «Барса» считает, что допустила серьезную ошибку, не отправив его на операцию».

Diario Sport подтверждает эти сведения и пишет, что игрок прошел несколько тестов, позволяющих оценить его физические параметры при экстремальных нагрузках. Все они показали, что Фати не достиг уровня, необходимого для игры на высоком уровне. Его нынешние показатели сравнивали с теми, что у Ансу были до многочисленных травм. Он потерял в выносливости, умении делать рывки, скорости и мощи.

В «Барселоне» опасаются, что Фати не восстановится полностью.

Ансу прошел через четыре операции и решил не делать этого в пятый раз, хотя медицинский штаб «Барселоны» советовал ему пойти на это. 19-летний игрок решил лечиться консервативно, и сейчас этот метод не дает тех результатов, что ожидались.

Сейчас Фати, который был в составе сборной Испании на матчи Лиги наций, но не сыграл ни минуты, получит месяц отпуска, в ходе которого продолжит работать над восстановлением физического и ментального здоровья.

Хави по-прежнему рассчитывает на Фати. Тренер «Барселоны» убежден, что хорошая предсезонка позволит Ансу вернуться на свой уровень.

В минувшем сезоне левый вингер забил 6 голов в 14 матчах за сине-гранатовых во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.