Зидан был близок к назначению в «ПСЖ». Клуб уже готовил официальное объявление, когда тренер передумал

был близок к назначению на пост главного тренера .

По данным RMC Sport, этим летом тренер и клуб вели переговоры. В какой-то момент стороны были так близки к договоренности, что «ПСЖ» начал готовить официальное объявление о назначении Зидана.

От работы с «ПСЖ» тренер отказался совсем недавно. Он решил дождаться возможности возглавить сборную Франции. Контракт Дидье Дешама действует до окончания ЧМ-2022, и он не продлен. Зинедин не хотел упустить возможность поработать с национальной командой.

Не исключено, что в будущем Зидан возглавит «ПСЖ». Но сейчас тренер считает, что время еще не пришло.

Неизвестно, получил ли Зидан гарантии от относительно того, что он станет новым тренером сборной. Несмотря на это, он решил дождаться вакансии в .