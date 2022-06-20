«Спартак» готов тратить на новые контракты игроков не более 2-3 млн евро, включая зарплату, комиссию и бонусы

сокращает затраты на обслуживание новых контрактов игроков.

По данным , в современных экономических условиях руководство красно-белых готово тратить на полное обслуживание вновь заключаемых договоров с игроками суммы в диапазоне от 2 до 3 миллионов евро в зависимости от срока соглашения и уровня футболиста.

Имеются в виду все виды выплат: зарплата, подписные и бонусы за достижения, комиссия агентам и так далее. В исключительных случаях речь может идти о расходах в размере 4-5 миллионов евро, но это предельные траты.

Ранее стало известно, что Бакаев просил у «Спартака» договор на три года с возможностью продления еще на один. Ежегодная зарплата – 2 миллиона евро, подписной бонус – миллион, комиссия агенту – еще миллион.

Обслуживание такого соглашения стоило бы «Спартаку» 8 миллионов евро, с продлением договора еще на год – 10 миллионов. Владельцу Леониду Федуну и его окружению это показалось чрезмерным.