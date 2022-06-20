Трансферы Левандовского и Кунде – приоритеты для Хави на лето. Он также хочет видеть в «Барсе» Рафинью, Бернарду, Алонсо и Аспиликуэту

и Жюль Кунде – приоритетные варианты усиления для «Барселоны» на лето.

По данным As, у тренера каталонского клуба Хави и президента «Барселоны» Жоана Лапорты состоялся продолжительный разговор, на котором были окончательно сформированы планы сине-гранатовых на летнее трансферное окно.

Хави настаивает на том, что «Барселоне» необходимо подписать форварда «Баварии» Роберта Левандовского и защитника «Севильи» Жюля Кунде. Тренер предупредил Лапорту о том, что эти трансферы необходимо осуществить как можно скорее. Он хочет, чтобы эти футболисты были в расположении команды уже в середине июля, когда «Барса» отправится в предсезонный тур по США.

За Левандовского «Барса» готова заплатить около 40 млн евро. В сделку по Кунде клуб хочет включить кого-то из своих игроков, чтобы снизить сумму трансфера.

Сейчас просит за француза 80 млн евро. «Барса» уверена, что хорошие отношения Хави с Фернандо Наварро, заместителем спортивного директора «Севильи» Рамона Мончи, помогут осуществить трансфер. В сделку с «Севильей» сине-гранатовые могут включить защитника Серджиньо Деста.

Также Хави считает необходимостью покупку вингера Рафиньи Диаса, но в этом случае руководство «Барсы» установило лимит – на бразильца готовы потратить не более 40 млн евро. В «Барсе» считают, что осуществить этот трансфер тоже получится.

В ходе разговора было озвучено и имя полузащитника Бернарду Силвы. Однако для его покупки «Барсе» необходимо продать Френки де Йонга. В пользу «Барселоны» может сыграть большое желание португальца перейти в клуб. Агент Жорже Мендеш пообещал игроку, что сделает все возможное для осуществления этого трансфера.

Подписать фланговых защитников Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэту сине-гранатовым будет проще. Оба игрока надеются, что новые владельцы клуба не станут препятствовать их переходу в «Барсу».

О переходах Андреаса Кристенсена и Франка Кессиэ на правах свободных агентов «Барселоне» лишь осталось объявить официально – все оформлено.