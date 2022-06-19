Международная федерация плавания ужесточила правила участия трансгендеров в соревнованиях и объявила о создании открытой категории для них

Международная федерация плавания ( ) на внеочередном конгрессе в Будапеште утвердила стандарты участия трансгендеров в соревнованиях.

Cпортсменки-трансгендеры для участия в женских соревнованиях должны завершить переход к моменту начала полового созревания – к 12 годам, их уровень тестостерона не должен превышать 2,5 наномолей на литр.

Для участия спортсменов-трансгендеров в мужских соревнованиях ограничений нет.

Предложение поддержали более 71% делегатов конгресса.

Помимо этого, FINA объявила о начале работы над созданием открытой категории на соревнованиях для трансгендеров.

FINA станет первой международной федерацией, проводящей отдельные соревнования среди трансгендерных спортсменов.

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