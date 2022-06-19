Сисиньо тренировался пьяным в «Реале»: «Я пил кофе, чтобы изменить дыхание, обливался парфюмом»

Сисиньо признался, что тренировался в в состоянии опьянения.

«В «Реале» я выходил пьяным на тренировки. Пил кофе, чтобы изменить дыхание, обливался парфюмом. Во время моей карьеры это было легко.

Мне не нужны были деньги, чтобы покупать напитки. Люди сами с радостью давали мне их в ресторанах», – рассказал бразилец в эфире EPTV.

выступал за мадридский клуб с 2005 по 2007 год. Он также выступал за «Рому», «Вильярреал», бразильские клубы и сборную Бразилии.

Сисиньо: «Я пил и не мог остановиться. После 18 стаканов кайпириньи и 14 бокалов пива я видел Иисуса»