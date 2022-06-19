«МЮ» и «Арсенал» лидируют в борьбе за Абрахама. «Рома» не хочет продавать лучшего бомбардира

Нападающий Тэмми Абрахам может вернуться в Англию после года в «Роме».

Как передает Corriere dello Sport, в борьбу за английского форварда вступили и .

Эти команды являются главными претендентами на 24-летнего футболиста, однако подписать его хочет как минимум еще один клуб .

не хочет расставаться со своим лучшим бомбардиром и потребует за него значительную сумму, сам Абрахам тоже доволен выступлениями в Серии А.

В минувшем сезоне нападающий забил 17 голов за 37 игр в чемпионате Италии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Рома» готова продать Абрахама за 120 млн евро. «Челси» вправе выкупить его обратно за 80 млн с 2023 года (Daily Mail)