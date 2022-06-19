«ПСЖ» понесет колоссальные убытки по итогам сезона-2021/22.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на L’Équipe, чемпион Франции завершит финансовый год с убытками от 200 до 300 миллионов евро.

При этом в сезоне-2020/21 парижский клуб уже фиксировал убытки в размере 225 млн.

Отмечается, что ситуация не станет лучше, так как с нового финансового года на балансе клуба будет суперконтракт форварда .

Клуб спокоен в этой ситуации, но спортивный директор намерен этим летом обойтись без дорогостоящих трансферов.

Ранее стало известно, что УЕФА изучает финансы «ПСЖ», против парижан могут открыть дело, если будут обнаружены нарушения.

Все уверены, что «ПСЖ» богат только из-за шейхов. Это не так: финансы прокачивают Месси и экс-менеджер НБА и НФЛ