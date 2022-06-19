Трансфер Тимбера в «МЮ» на грани срыва из-за ван Гала. Тренер Нидерландов сказал, что защитник может не попасть на ЧМ-2022 без регулярной практики

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Юрриен Тимбер вряд ли последует за Эриком тен Хагом из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед».

По информации журналиста De Telegraaf Марселя ван дер Крана, трансфер де-факто сорван.

Защитник был готов к переходу, и переговоры между сторонами прошли успешно. Однако главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал сообщил футболисту, что тот рискует не попасть на ЧМ-2022, если не будет играть в каждом туре.

Утверждается, что ради постоянной игровой практики Тимбер намерен остаться в «Аяксе», а амстердамцы на фоне такой новости собираются предложить 21-летнему игроку улучшенный контракт.

Сообщалось, что переход защитника мог обойтись «МЮ» в 50 млн евро. Со статистикой Юрриена можно ознакомиться здесь.

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