«Челси» потребуется 60 млн фунтов для покупки Стерлинга у «Манчестер Сити»

Стала известна стоимость потенциального трансфера Рахима Стерлинга в «Челси».
Ранее появилась информация о том, что лондонский клуб намерен заполучить полузащитника за 35 миллионов фунтов.
Однако у репортера Sky Sports Бена Рэнсома другие данные: журналист сообщил, что «Челси» для совершения трансфера потребуется заплатить около 60 миллионов фунтов.
Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до 2023 года.
В минувшем сезоне Стерлинг провел 30 матчей в АПЛ, забив 13 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.