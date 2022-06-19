«Челси» потребуется 60 млн фунтов для покупки Стерлинга у «Манчестер Сити»

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Стала известна стоимость потенциального трансфера Рахима Стерлинга в «Челси».

Ранее появилась информация о том, что лондонский клуб намерен заполучить полузащитника за 35 миллионов фунтов.

Однако у репортера Sky Sports Бена Рэнсома другие данные: журналист сообщил, что «Челси» для совершения трансфера потребуется заплатить около 60 миллионов фунтов.

Контракт англичанина с «Манчестер Сити» действует до 2023 года.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 30 матчей в АПЛ, забив 13 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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