«Челси» потребуется 60 млн фунтов для покупки Стерлинга у «Манчестер Сити»

Стала известна стоимость потенциального трансфера в «Челси».

Ранее появилась информация о том, что лондонский клуб намерен заполучить полузащитника за 35 миллионов фунтов.

Однако у репортера Sky Sports Бена Рэнсома другие данные: журналист сообщил, что для совершения трансфера потребуется заплатить около 60 миллионов фунтов.

Контракт англичанина с действует до 2023 года.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 30 матчей в , забив 13 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.