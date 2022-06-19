Фетисов об отстранении российских спортсменов: «Не думал, что доживу до момента, когда олимпийскую хартию можно выкинуть на помойку»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что после отстранения российских спортсменов от международных соревнований олимпийскую хартию можно выкинуть на помойку.

«Я не думал, что доживу до такого момента, когда попираются полностью все эти хартии олимпийские, их можно выкинуть на помойку», – сказал Фетисов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В конце февраля Международный олимпийский комитет ( ) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам

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