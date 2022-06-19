Салах играл с травмой в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщил доктор сборной Египта

играл с травмой с финале Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» проиграл «Реалу» (0:1) в финальной игре турнира. Салах провел на поле все 90 минут, о его состоянии рассказал доктор сборной Египта.

«Салах получил травму приводящей мышцы во время финала Кубка Англии.

Затем он сыграл против «Вулверхэмптона» и в финале . Все это за 14 дней.

Он занимает второе место в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество минут в сезоне. Это говорит статистика.

Мы получаем и отправляем футболистов с медицинскими отчетами. сказал, что у него есть повреждение, что нужно сделать рентген», – сказал Мохамед Абу Эль Эла.