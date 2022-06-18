Плавание. Чемпионат мира-2022. Спортсмены разыграют 4 комплекта наград

19 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 4 комплекта наград в плавании.

Сборная России не выступит на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Будапешт, Венгрия

Плавание

Финалы

19 июня

Мужчины, 100 м, брасс

19.02

Женщины, 100 м, баттерфляй

19.10

Мужчины, 50 м, баттерфляй

19.48

Женщины, 200 м, комплекс

20.27

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште