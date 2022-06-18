Плавание. Чемпионат мира-2022. Спортсмены разыграют 4 комплекта наград

19 июня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будет разыграно 4 комплекта наград в плавании.
Сборная России не выступит на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Финалы
19 июня
Мужчины, 100 м, брасс
19.02
Женщины, 100 м, баттерфляй
19.10
Мужчины, 50 м, баттерфляй
19.48
Женщины, 200 м, комплекс
20.27
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала заплывов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште