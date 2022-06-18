Турнир претендентов. 3-й тур. Непомнящий сыграет с Раджабовым, Фиружа против Накамуры и другие партии

19 июня в Мадриде пройдет третий тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

3-й тур

Начало – 16.00 по московскому времени.

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Ян Непомнящий (Россия)

Дин Лижэнь (Китай) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Фабиано Каруана (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Алиреза Фиружа (Франция) – Хикару Накамура (США)

Турнирное положение: Каруана, Непомнящий – по 1,5, Фиружа, Раппорт, Дуда, Накамура – 1, Раджабов, Лижэнь – по 0,5.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.