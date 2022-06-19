«Ливерпуль» купил защитника Шотландии U21 Рэмзи. «Абердин» получит 4+2,5 млн фунтов

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Кэлвина Рэмзи.
Футболист сборной Шотландии U21 заключил с мерсисайдцами долгосрочный контракт. Он будет выступать под 22-м номером.
Сообщалось, что клубы договорились о трансфере игрока за 4 миллиона фунтов. Также «Абердин» может получить 2,5 миллиона в виде бонусных выплат. Продажа Рэмзи за эту сумму стала рекордной для шотландской команды.
Со статистикой выступлений 18-летнего защитника можно ознакомиться здесь.
Изображение: официальный сайт «Ливерпуля»
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