Вице-премьер Чернышенко: «Аудитория «Игр Будущего-2024» в Казани будет, предположительно, в 7 раз больше, чем у Олимпийских игр»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что аудитория «Игр Будущего» в Казани в семь раз превысит аудиторию Олимпийских игр.

Турнир должен пройти в 2024 году. Советующее соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали министр спорта Олег Матыцин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«На правах куратора Приволжского федерального округа я всецело разделяю радость этой честной победы. Мы все знаем, как Татарстан умеет организовывать события. Но нужно согласиться, что сейчас впервые в мире будет иннаугурационное мероприятие.

Девять дней соревнований по 15 дисциплинам с глобальной аудиторией, предположительно в семь раз большей, чем у Олимпийских игр. Мы понимаем, какая огромная ответственность лежит на регионе, тем более что времени осталось мало, всего 1,5 года. Поэтому желаю успехов, в добрый путь!» – сказал Чернышенко.

Казань в 2024 году примет первые «Игры Будущего»