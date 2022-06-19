Россия потеряла золото и бронзу двух ЧМ на короткой воде после дисквалификации Лобузова за допинг

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Россия потеряла золото и бронзу двух чемпионатов мира на короткой воде.

Международная федерация плавания (FINA) перераспределила медали чемпионатов мира по плаванию на короткой воде 2014 и 2016 годов после дисквалификации россиянина Артема Лобузова.

Сборная России в составе Михаила Довгалюка, Михаила Вековищева, Лобузова и Александра Красных выиграла золото в эстафете 4х200 м свободным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде. 

Лобузов был дисквалифицирован на 4 года за допинг. Золото ЧМ-2016 перешло сборной США. 

Бронза ЧМ-2014 в эстафете 4 по 200 м вольным стилем от сборной России перешла к команде Бразилии – в том заплыве бразильцы стали шестыми, причины присвоения им медали выясняются, сообщает «Матч ТВ»

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