Экс-тренер ЦСКА Итудис возглавил «Фенербахче». Контракт на 3 года

Турецкий объявил о назначении на должность главного тренера команды. Стороны заключили контракт на три года.

51-летний греческий специалист заявил об уходе из московского после поражения команды от «Зенита» в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (75:81, 3-4).

Итудис провел в ЦСКА восемь сезонов, дважды победив в Евролиге (2016, 2019) и семь раз – в лиге ВТБ (за исключением 2022 года). Также он является двукратным лучшим тренером года в (2016, 2019).

Итудис также был назначен новым главным тренером сборной Греции, и в следующем сезоне будет совмещать две должности.

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