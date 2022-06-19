Экс-тренер ЦСКА Итудис возглавил «Фенербахче». Контракт на 3 года

Турецкий «Фенербахче» объявил о назначении Димитриса Итудиса на должность главного тренера команды. Стороны заключили контракт на три года.
51-летний греческий специалист заявил об уходе из московского ЦСКА после поражения команды от «Зенита» в седьмом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (75:81, 3-4).
Итудис провел в ЦСКА восемь сезонов, дважды победив в Евролиге (2016, 2019) и семь раз – в лиге ВТБ (за исключением 2022 года). Также он является двукратным лучшим тренером года в Евролиге (2016, 2019).
Итудис также был назначен новым главным тренером сборной Греции, и в следующем сезоне будет совмещать две должности.