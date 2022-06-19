Бах о рекомендациях отстранить российских спортсменов: «Еще не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме – спорт должен объединять»

Президент Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах заявил, что время снимать рекомендации об отстранении российских спортсменов еще не пришло.

Он выступил на внеочередном конгрессе Международной федерации плавания ( ), который проходит в Будапеште.

«Как всемирные организации, мы не должны забывать, что у нас есть федерации, которые страдают от конфронтаций.

Наша позиция по санкциям и рекомендациям известна, не вижу смысла напоминать. Эти рекомендации мы вынуждены принять, при этом нельзя забывать о своей главной функции – объединяющей...

FINA следует рекомендациям, еще не время их снимать, но мы не можем забывать о дилемме – мы всемирная организация, спорт должен объединять. При этом в спорте все должны подчиняться единым правилам. Мы должны следить за развитием ситуации, за тем, что происходит. И как я говорил на церемонии в Пекине, нужно дать миру шанс.

Люди ищут объединяющей силы, и одной из них, если даже не самой очевидной, может быть олимпийское движение. Мы можем воспользоваться этой возможностью с большой уверенностью», – сказал Бах.

«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта