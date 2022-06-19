Лукаку близок к переходу в «Интер». «Челси» отдаст нападающего в аренду за 10 млн евро плюс бонусы

близок к возвращению в .

Переговоры «Челси» и итальянского клуба по вопросу перехода бельгийца в состав «нерадзурри» находятся в завершающей стадии.

Лондонцы дали понять, что готовы принять предложение «Интера» – аренда с выплатой 10 миллионов евро и бонусов.

Теперь для завершения трансфера требуется согласие со стороны владельцев миланского клуба.

Лукаку выступал за итальянский клуб с 2019 по 2021 год. Затем он был продан в «Челси» за 115 млн евро.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий забил 15 голов в 44 матчах за во всех турнирах.