«Милан» предложил Марсело 3 млн евро в год. Защитник не хочет играть за 50% его зарплаты в «Реале»

«Милан» проявляет интерес к защитнику Марсело, покинувшему «Реал» по окончании контракта.
Как информирует As, «россонери» хотят пригласить бразильца в качестве свободного агента и предлагают ему три миллиона евро в год.
Марсело такой вариант не убедил – он не хочет играть за половину той суммы, которую ему платили в Мадриде.
«Милан» продолжит контактировать с представителями Марсело и может улучшить предложение.
Ранее сообщалось, что на 34-летнего футболиста претендует «Фенербахче».
Со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.
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