«Милан» предложил Марсело 3 млн евро в год. Защитник не хочет играть за 50% его зарплаты в «Реале»

проявляет интерес к защитнику Марсело, покинувшему «Реал» по окончании контракта.

Как информирует As, «россонери» хотят пригласить бразильца в качестве свободного агента и предлагают ему три миллиона евро в год.

Марсело такой вариант не убедил – он не хочет играть за половину той суммы, которую ему платили в .

«Милан» продолжит контактировать с представителями Марсело и может улучшить предложение.

Ранее сообщалось, что на 34-летнего футболиста претендует «Фенербахче».

Со статистикой выступлений защитника можно ознакомиться здесь.

Роналдо хочет подписать Марсело и Дани Алвеса в «Вальядолид», вернувшийся в Ла Лигу