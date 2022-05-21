Страсти по Мбаппе, Дзагоев покинул ЦСКА, «Уимблдон» лишили рейтинговых очков за отстранение россиян, Каспаров признан иноагентом в России и другие новости утра

1. Сага имени Килиана Мбаппе достигла апогея. Форвард все еще не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ». Есть версия, что француз близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом», и президент «Мадрида» Флоретино Перес уже якобы сказал игрокам, что Мбаппе не перейдет.

Парижане, кажется, предложили Килиану астрономические 300 млн евро подписного бонуса и зарплату 100 млн после налогов. Выступила даже мама футболиста: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор». Сам игрок озвучит свое решение в эфире канала TF1 в воскресенье после полудня. Ждем!

2. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» вновь проиграли «Каролине» (0:2 и 0-2 в серии), Шестеркин отразил 20 бросков из 21, Панарин остался без очков и без бросков.

3. ATP и WTA лишили «Уимблдон» рейтинговых очков за отстранение игроков из России и Беларуси. Реакция турнира: «На данный момент мы продолжаем отстаивать свою позицию».

4. Ворох новостей из ЦСКА. Расторгнут контракт с Аланом Дзагоевым, игравшим за армейцев с 2008 года. С Игорем Акинфеевым продлили соглашение до 2024 года. Кирилл Набабкин остался еще на год, Хердюр Магнуссон уходит свободным агентом. Клуб выкупил Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейт».

5. МОК обсудил отстранение российских спортсменов от соревнований из-за ситуации на Украине, после чего глава глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сделал ряд заявлений: «Никто не подвергает санкциям только за то, что у человека определенный паспорт», «Санкции должны распространяться на тех, кто ответственен за что-то. Спецоперацию начал не российский народ и не российские спортсмены». В том числе об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Не знаем, как будет развиваться политическая ситуация. Если она изменится, предпримем соответствующие меры».

6. Финляндия обыграла Великобританию (6:0), Казахстан проиграл Словакии (3:4) и другие результаты очередного игрового дня ЧМ по хоккею 2022.

7. Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, признан иноагентом в России.

8. НБА. 32 очка Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Даллас» во втором матче финала Запада, счет в серии стал 2-0.

9. УЕФА перенесет из Казани Суперкубок Европы-2023. Ожидаемо, но все равно обидно.

10. «Рома» вышла в Лигу Европы в первом сезоне при Жозе Моуринью, разгромив «Торино» (3:0) в 38-м туре чемпионата Италии.

11. Калининградский «Локомотив» извинился за слова Андрея Воронкова «Почему опять ловишь эту обезьяну?» в адрес кубинской волейболистки Айламе Монталво. Светлана Журова убеждена: «Слова тренера – это не расизм. Просто он не следил за тем, что говорил. Только в этом можно его упрекнуть». Журналист Василий Уткин отреагировал на реплику депутата: «Вот и Журова выжила из ума. Бывает, чаще всего в силу возраста, иногда в Госдуме».

12. ЦСКА разгромил «Зенит» в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ (83:59, 1-0).

13. Дортмундская «Боруссия» уволила Марко Розе. Тренер отработал в клубе всего год.

14. «Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) в 38-м туре чемпионата Испании. У «Мадрида» 1 победа в 4 последних матчах перед финалом Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

15. Леклер выиграл первую практику на Гран-при Испании, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й. Он же стал первым и во второй практике, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 5-й.

Цитаты дня:

Бах о трансгендерах в спорте: «Позиция МОК – нет единого решения. Нужно анализировать каждый вид спорта, чтобы понять, есть ли несправедливое преимущество»

Черданцев об интернете по паспорту: «Свобода и вседозволенность – неравноценные понятия. Очень многие, кто пишут, исходят из того, что можно все»

«Спартак» о расширении РПЛ: «Мы против. Вопросы экономики, возможно, волнуют только нас, но расхлебывать последствия придется всем»

Гвардиола считает, что АПЛ выиграть сложнее, чем ЛЧ: «Много туров, борьба с травмами. Победить после 38 матчей или 6-7– есть разница»

Шлеменко про мобилизацию: «Я довольно неплохо дерусь, разбираюсь в подготовке спортсменов, но воевать...»

Грилиш о каминг-ауте хавбека «Блэкпула»: «Это большое мужество, огромный шаг вперед. Футбол – для всех»