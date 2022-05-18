«Ливерпуль» остался в гонке за титул АПЛ, большие перемены в ЦСКА, «Спартак» без активных фанатов в финале Кубка, победа «Тампы» и другие новости утра

1. «Ливерпуль» сохранил шансы на титул АПЛ, одержав волевую победу над «Саутгемптоном» – 2:1. Правда, расклады совсем не в пользу команды Клоппа – «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии, если обыграет «Астон Виллу» Джеррарда в последнем туре.

2. Кубок Стэнли. «Тампа» начала 2-й раунд с победы над «Флоридой» (4:1). Кучеров набрал 2 (1+1) очка, Василевский отбил 33 броска из 34.

3. НБА. 41 очко Батлера помогло «Майами» обыграть «Бостон» в 1-м матче финала Восточной конференции.

4. В пятый день чемпионата мира по хоккею Чехия уступила Австрии (1:2 Б) по буллитам (первая победа австрийцев над чехами в истории!), Дания выиграла у Италии (2:1), Швеция забросила шесть шайб в ворота Великобритании (6:0), Швейцария одержала победу над Казахстаном (3:2). Все результаты дня – здесь.

5. Похоже, в ЦСКА грядут большие изменения. Появилась информация, что Алексей Березуцкий попросил освободить его от должности главного тренера. Утверждается, что Алексей и его брат Василий хотят продолжить карьеру в Европе. Клуб примет решение по Алексею по окончании сезона.

Также московский клуб может покинуть несколько игроков. Сообщается, что армейцы не активирует опцию выкупа Юсуфа Языджи, а Марио Фернандес уйдет из-за ситуации в ЦСКА и обстановки в России.

Появлялась информация, что Дзагоев завершит карьеру по окончании сезона, но Алан сам ее опроверг. А еще инсайдер Иван Карпов утверждает, что ЦСКА не выкупит Гбамена, так как он приходил на тренировки с похмелья и посещал ночной клуб чаще раза в неделю. Агент игрока назвал информацию фэйком.

6. Подготовка к финалу БЕТСИТИ Кубка России идет вовсю – 20 тысяч билетов на матч «Спартака» и «Динамо» были проданы за 4 часа. Правда, у красно-белых будут сложности – клуб отказался от организации сектора активной поддержки на финале из-за бойкота фанатов. А еще обе команды хотят сдвинуть начало сезона РПЛ, так как у них будет на неделю меньше отдыха, чем у других.

7. Трансферные новости. Мбаппе объявит об уходе из «ПСЖ» до финала Лиги чемпионов, «Реал» подтвердит трансфер уже после игры. «ПСЖ» прекратил попытки удержать Килиана, хотя и давал ему 4,7 млн евро в месяц – больше всех в мире. Месси хочет купить 35% акций «Интер Майами» и перейти в этот клуб через год. «Барселона» предложит за Левандовского максимум 35 млн евро, Роберт согласен на понижение зарплаты – с 22 до 16 млн. «Ювентус» хочет подписать Погба и Перишича – оба станут свободными агентами летом. Также «Юве» согласовал однолетний контракт с Ди Марией.

8. Состоялось совещание по поводу формата РПЛ в следующем сезоне. Обсуждалось 3 варианта: РПЛ из 16 клубов, Кубок РПЛ и Кубок России; РПЛ из 16 клубов с плей-офф и реформированный Кубок России; РПЛ из 18 клубов и Кубок России без Кубка РПЛ.

9. Бывший защитник «Зенита» и «Ливерпуля» Мартин Шкртел завершил карьеру в 37 лет.

10. «ПСЖ» завершит сезон с рекордными доходами – 700 млн евро. Клуб продал миллион футболок, 60% из них – с фамилией Месси.

11. Юрий Газинский покидает «Краснодар». Хавбек, выступавший за клуб с 2013 года, не смог договориться о продлении истекающего летом контракта.

12. Эритрейский велогонщик Биниам Гирмей выиграл 10-й этап многодневки «Джиро д’Италия». После победы спортсмен попал в больницу – он повредил глаз, неудачно открыв бутылку с шампанским.

13. В Лигу ВТБ поступили заявки от «Самары», МБА, «Руны» и «Уралмаша». Состав участников утвердят 14 июня.

14. Макдэвид – главный претендент на «Конн Смайт» по итогам первого раунда плей-офф по версии Sportsnet, Верхэге – 2-й, Макар – 3-й.

15. Две трети жителей Нидерландов не хотят, чтобы Катар принимал ЧМ-2022 из-за нарушений прав человека в стране.

16. Форвард «Торонто» Марнер стал жертвой вооруженного ограбления. Трое бандитов с пистолетами угнали его Range Rover, игрока они не узнали.

Цитаты дня.

Зиньковский о кино и музыке: «Вышел русский фильм про супергероев, где медведь стреляет из пушек – это же хрень полнейшая. Наше я почти не смотрю и не слушаю»

Степанова о встрече с Путиным: «Присутствие президента не смущает и не пугает, оно заряжает. Сильный лидер – сильная страна»

Невилл о каминг-ауте хавбека «Блэкпула»: «Требуется невероятное мужество. Важный день для футбола»

«Объявлять бойкот НХЛ не стоит. Россия никогда не вела политику агрессивных действий». Быков о российских игроках

Газизов об обилии московских клубов в РПЛ: «Мы боремся за зрелище для одного города? 7 из 15 городов-миллионников не представлены в лиге»

Винер-Усманова о показе Игр 2026 и 2028 годов: «У меня такое же мнение, как у нашего президента. Если на Олимпиаде нет России, зачем нам это нужно»