«Спартак» о расширении РПЛ: «Мы против. Вопросы экономики, возможно, волнуют только нас, но расхлебывать последствия придется всем»

«Спартак» выступил против расширения и моратория на вылет.

«К концу сезона снова заговорили о расширении лиги. Считаем нужным прояснить свою позицию.

Мнение «Спартака» остается неизменным – мы категорически против этого экономически необоснованного шага. Понимаю, что вопросы экономики, возможно, волнуют только наш клуб, но расхлебывать последствия этого деструктивного решения все равно придется всем.

Напомним, что еще недавно голландской компанией Hypercube было проведено исследование, которое показало, что арифметическое увеличение количества участников – наихудший из возможных вариантов реформ. Мы с этим согласны.

Лично для нас это не даст ничего, кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов. Кроме того, мораторий на вылет – это нарушение спортивного принципа. Единственное выгодоприобретатели – команды, которым грозит ФНЛ.

На наш взгляд, гораздо более разумным изменением станет разделение на две восьмерки, что повысит число статусных матчей, добавит интриги и положительно отразится на коммерческих доходах в эти сложные времена.

Другой вариант – Кубок Лиги. А расширение только усугубит ситуацию», – сообщил генеральный директор красно-белых .

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