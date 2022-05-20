«На данный момент мы продолжаем отстаивать свою позицию». «Уимблдон» выпустил заявление по решению ATP, WTA и ITF

«Уимблдон» прокомментировал решение ATP, WTA и ITF лишить его рейтинговых очков.

«Выражаем глубокое разочарование в связи с решениями, принятыми ATP, WTA и ITF касательно рейтинговых очков.

Мы считаем, что это решение не соответствует масштабу тех исключительных и экстремальных обстоятельств и положения, в котором мы оказались, и наносит ущерб всем игрокам в туре.

На данный момент мы продолжаем отстаивать свою позицию. Также мы ведем переговоры с другими турнирами «Большого шлема».

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