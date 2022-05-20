НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. 2-й матч. «Голден Стэйт» примет «Даллас»

В пятницу, 20 мая, состоится второй матч финальной серии Западной конференции НБА сезона-2021/22 между «Голден Стэйт» и (1-0).

В первой встрече «Уорриорз» одержали уверенную победу – 112:87.

НБА

Финал Западной конференции

Второй матч

«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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