НБА. Плей-офф. Финал Западной конференции. 2-й матч. «Голден Стэйт» примет «Даллас»

В пятницу, 20 мая, состоится второй матч финальной серии Западной конференции НБА сезона-2021/22 между «Голден Стэйт» Стефена Карри и «Далласом» Луки Дончича (1-0).
В первой встрече «Уорриорз» одержали уверенную победу – 112:87.
НБА
Финал Западной конференции
Второй матч
- Дата проведения
- 21 мая, 04.00, «Chase Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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