Шлеменко про мобилизацию: «Я довольно неплохо дерусь, разбираюсь в подготовке спортсменов, но воевать...»

Российский боец Александр Шлеменко высказался о возможной мобилизации в России в связи с событиями на Украине.

— Вы сделали заявление [по поводу ситуации на Украине], а потом дали интервью Александру Лютикову, где сказали, что вам и вашей жене приходят угрозы. Тем не менее в Telegram вы стали эту тему обсуждать еще активнее. Это назло?

— Да нет, зачем? Это чтобы поддержать наших ребят. Сейчас я много встречаюсь с теми, кто оттуда приходит. Я очень много личных видео записываю пацанам в поддержку, потому что им нельзя пользоваться интернетом.

У них у всех есть телефоны, но они не выкладывают [видео]. Я очень много этого делаю, потому что с ними вырос. Это ребята с моего двора — такие же, как и я. И они гибнут там за меня. Поэтому я пытаюсь их поддержать.

— Сейчас активно обсуждается тема мобилизации. Вы за мобилизацию?

— Нужно понимать, зачем. Если нам не хватает наших вооруженных сил — тогда, может быть. Если хватает, то я не знаю. Опять же, я не являюсь Верховным главнокомандующим. Я довольно неплохо дерусь. Еще в каких-то делах разбираюсь — в подготовке [спортсменов], но воевать я...

Прям конкретно в боевых действиях, в горячих точках я не был. Был в информационных войнах — когда поддерживал наших. Поэтому мне сложно сказать насчет мобилизации. Ну будет она, ну и что такого? Я думаю, все те, кто готов за свою страну жизнь отдать, они все здесь. Как и я. То есть меня ничего не пугает.

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