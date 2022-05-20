ЧМ по хоккею 2022. Финляндия сыграет с Великобританией, Казахстан против Словакии

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В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Финляндия сыграет с Великобританией, Казахстан – со Словакией. 

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

Чемпионат мира-2022

Группа А

Германия – Италия
Дата проведения
20 мая, 16.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

 

Казахстан – Словакия
Дата проведения
20 мая, 20.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

Группа B

Великобритания – Финляндия
Дата проведения
20 мая, 16.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

 

Латвия – Австрия
Дата проведения
20 мая, 20.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2022

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2022

Статистика ЧМ по хоккею 2022

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