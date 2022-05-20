ЧМ по хоккею 2022. Финляндия сыграет с Великобританией, Казахстан против Словакии

В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.
Финляндия сыграет с Великобританией, Казахстан – со Словакией.
Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире. Их места заняли сборные Франции и Австрии.
Чемпионат мира-2022
Группа А
- Дата проведения
- 20 мая, 16.20, «Helsingin jäähalli»
- Дата проведения
- 20 мая, 20.20, «Helsingin jäähalli»
Группа B
- Дата проведения
- 20 мая, 16.20, «Nokia Arena»
- Дата проведения
- 20 мая, 20.20, «Nokia Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2022