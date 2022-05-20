ATP лишила «Уимблдон» рейтинговых очков за отстранение игроков из России и Беларуси

ATP лишила «Уимблдон» возможности разыгрывать рейтинговые очки. Это стало реакцией на отстранение теннисистов из России и Беларуси.

«Для нашего тура основополагающее значение имеет возможность игроков любой национальности участвовать в турнирах на основе заслуг и без дискриминации. Решение «Уимблдона» подрывает этот принцип и целостность рейтинговой системы ATP. Также это противоречит нашему соглашению о рейтингах».

Сообщается, что ATP не станет замораживать прошлогодние очки – в июле они спишутся в полном объеме.

При этом турниры ATP в Британии лишаться очков не будут, потому что в периоды их проведения у отстраненных есть другие возможности выступать.

Также стало известно, что ITF лишила «Уимблдон» юниорских очков. Пока только WTA не представила официальную позицию.

Чемпион «Уимблдона» уверен, что Россию не нужно отстранять, но хочет услышать игроков из Украины. Их позиция известна – нужны ответы на 3 вопроса

«Уимблдон» отстранил игроков из России и Беларуси. Туры это осудили и назвали дискриминацией

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