Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что возможность выступления сборной России на Олимпиаде-2024 в Париже будет зависеть от развития политической ситуации.

«Мы рассматриваем текущее положение дел шаг за шагом. Сейчас у нас приняты рекомендации, о которых вы знаете.

Мы не знаем, как дальше будет развиваться политическая ситуация. Надеемся, что скоро будет мир. Можем только мониторить ситуацию. Дело за политическим миром, если ситуация изменится, мы предпримем соответствующие меры», – сказал Бах на пресс-конференции.

Бах не дал прямого ответа на на вопрос, что должно произойти, чтобы российских спортсменов допустили на Олимпиаду.

«Так много вариантов развития событий. Если начать спекулировать, то этому не будет конца. Скорее всего, реальный вариант будет другим. Мы мониторим ситуацию, ведем обсуждения с атлетами, международными федерациями, следим за политическими изменениями. Это наш главный приоритет.

В связи с гуманитарной миссией мы ведем работу с Национальным олимпийским комитетом Украины и с украинскими спортсменами. Вне зависимости, живут они на Украине или уехали в другие страны», – добавил Бах.

Говорят, Америка содержит МОК, поэтому Бах выполняет ее указы и легко отстраняет Россию. Так ли это?