Дортмундская «Боруссия» уволила Розе. Тренер отработал в клубе год

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Марко Розе отставки Футбол

«Боруссия» уволила главного тренера Марко Розе.

«Боруссия» Дортмунд и Марко Розе прекращают сотрудничество.

«После интенсивного анализа сезона клуб решил двигаться вперед. Желаем Марко Розе удачи», – говорится в сообщении клуба.

45-летний специалист возглавил «Дортмунд» летом 2021 года, о его уходе из менхенгладбахской «Боруссии» было объявлено в феврале прошлого года.

В этом сезоне дортмундская «Боруссия» заняла второе место в Бундеслиге, набрав 69 очков в 34 матчах.

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