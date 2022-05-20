Дортмундская «Боруссия» уволила Розе. Тренер отработал в клубе год

«Боруссия» уволила главного тренера Марко Розе.
«Боруссия» Дортмунд и Марко Розе прекращают сотрудничество.
«После интенсивного анализа сезона клуб решил двигаться вперед. Желаем Марко Розе удачи», – говорится в сообщении клуба.
45-летний специалист возглавил «Дортмунд» летом 2021 года, о его уходе из менхенгладбахской «Боруссии» было объявлено в феврале прошлого года.
В этом сезоне дортмундская «Боруссия» заняла второе место в Бундеслиге, набрав 69 очков в 34 матчах.
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