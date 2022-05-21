«Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Калгари», отыгравшись с 0:2 и 1:3. Хайман забил победный гол в меньшинстве

победил во 2-м матче серии, отыгравшись с 0:2 и 1:3.

«Ойлерс» обыграли «Флэймс» (5:3) и взяли реванш за поражение в первом матче со счетом 6:9. Счет в серии второго раунда Кубка Стэнли стал 1-1.

«Калгари» по ходу матча вел со счетом 2:0, забросив 2 шайбы на 4-й и 7-й минуте. Во втором периоде «огням» удалось повести 3:1, но преимущество они не удержали.

Коннор Макдэвид набрал 2 (1+1) очка, а автором победного гола в третьем периоде стал , отличившийся при игре в меньшинстве.