Макдэвид набрал 20 очков в 9 матчах в этом плей-офф. Быстрее всех за 30 лет – в 1992 году у Лемье было 22 в 9

набрал 20 очков в 9 матчах в плей-офф – быстрее всех за 30 лет.

Капитан набрал 2 (1+1) очка во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли против (5:3, 1-1).

На его счету стало 20 (6+14) очков в 9 матчах текущего плей-офф.

25-летний игрок добрался до этой отметки в рамках одной кубковой кампании быстрее всех, начиная с 1992 года.

Тогда Марио Лемье из «Питтсбурга» набрал 22 (9+13) очка в 9 матчах.

Макдэвид и «Эдмонтон» – это что-то невероятное. Один игрок реально тащит всю команду