Гильем Балаге: «Перес сказал игрокам «Реала», что Мбаппе не перейдет, как мне сообщили»

Журналист Гильем Балаге сообщил, что трансфер Килиана Мбаппе в «Реал» может сорваться.
«Мне только что рассказали, что Флорентино Перес сегодня вечером сказал игрокам «Реала» в раздевалке, что Мбаппе не перейдет.
Давайте дождемся заявления Мбаппе, прежде чем что-либо подтвердить», – написал Балаге в своем твиттере.
В четверг появилась информация, что 23-летний форвард в это воскресенье объявит об уходе из «ПСЖ». Однако в пятницу утром стало известно, что француз еще не определился, где продолжит карьеру.
Утверждается, что «ПСЖ» предложил Мбаппе 300 млн евро подписного бонуса и зарплату 100 млн после налогов. Мама игрока сказала: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор».
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