Гильем Балаге: «Перес сказал игрокам «Реала», что Мбаппе не перейдет, как мне сообщили»

Журналист Гильем Балаге сообщил, что трансфер в может сорваться.

«Мне только что рассказали, что сегодня вечером сказал игрокам «Реала» в раздевалке, что Мбаппе не перейдет.

Давайте дождемся заявления Мбаппе, прежде чем что-либо подтвердить», – написал Балаге в своем твиттере.

В четверг появилась информация, что 23-летний форвард в это воскресенье объявит об уходе из . Однако в пятницу утром стало известно, что француз еще не определился, где продолжит карьеру.

Утверждается, что «ПСЖ» предложил Мбаппе 300 млн евро подписного бонуса и зарплату 100 млн после налогов. Мама игрока сказала: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор».

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