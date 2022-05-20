Мама Мбаппе: «У нас есть соглашения с «Реалом» и с «ПСЖ», предложения равны. Килиану предстоит сделать выбор»

Мама Килиана Мбаппе рассказала о предложениях сыну от и .

«Новых переговоров о будущем Мбаппе с «ПСЖ» нет, здесь все закончено. У нас есть соглашение с «Реалом» и еще одно соглашение с «ПСЖ», и переговоры уже закончились. Теперь Килиану предстоит сделать выбор.

Предложения «Реала» и «ПСЖ» равны, между ними нет большой разницы, но мы ждем, когда Мбаппе выберет то, что он хочет.

Предложение «Реала» предполагает наш полный контроль над имиджевыми правами. В предложении другой стороны есть финансовая компенсация [за отсутствие контроля над правами]. Два предложения не сильно отличаются», – сказала Файза Ламари.

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