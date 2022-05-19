«Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, Марио Фернандес приостановит карьеру, баскетбольную сборную России отстранили, гимнаста Куляка наказали за букву Z и другие новости утра

1. «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы, победив «Рейнджерс» в финале (1:1, в серии пенальти – 5:4). С точки не забил лишь опытный Аарон Рэмзи.

2. Защитник Марио Фернандес объявил, что приостановит карьеру по окончании сезона и уедет в Бразилию: «Чувствую огромное изнеможение. Вернусь, если позже пойму, что есть силы помочь ЦСКА».

3. ФИБА отстранила баскетбольные сборные России и Беларуси от участия в ближайших турнирах.

4. Кубок Стэнли. «Каролина» одержала волевую победу над «Рейнджерс» (2:1 ОТ) и повела 1-0 в серии 2-го раунда. «Эдмонтон» играет с «Калгари».

5. Судья Павел Кукуян верно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:1). Вратарь Александр Селихов «играл безрассудно», хавбек Александр Ерохин мог получить тяжелую травму. Таков вердикт ЭСК РФС.

6. Российского гимнаста Ивана Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме, дисквалифицировали на год.

7. Трансферные новости. «Зенит» прекратил переговоры с Дзюбой о новом контракте. Бутхейм расторг контракт с «Краснодаром», так и не сыграв за клуб, за форварда заплатили около 8 млн евро. «Спартак» готов продать всех иностранцев, которые летом вернутся из аренд (это Урунов, Тил, Ларссон, Понсе, Роша и Крал), от красно-белых уходят два спонсора – «Уральские авиалинии» и Nissan, клуб потеряет порядка 300 млн рублей. Еще «Спартак» не продлит контракт с Кутеповым и бесплатно отпустит защитника летом.

8. Призер Олимпиады-2018 российская фигуристка Наталья Забияко возобновит карьеру и будет выступать за Канаду.

9. НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Даллас» в 1-м матче финала Запада.

10. Комитет FIS по лыжным гонкам проголосовал за равную длину дистанций у женщин и мужчин.

11. На ЧМ по хоккею 2022 Финляндия уступила Швеции по буллитам (2:3) и другие результаты дня.

12. У Месси и Почеттино прохладные отношения. Лео хочет доказать, что может быть успешным вне «Барселоны» и выиграть Лигу чемпионов, он считает, что тренер должен уйти.

13. Призовой бюджет Кубка России по биатлону в сезоне-2022/23 может составить 100 млн рублей: 250 тысяч за победу в личной гонке, 500 тысяч – за победу в эстафете.

14. Елену Вяльбе единогласно переизбрали на пост главы Федерации лыжных гонок России. Она руководит ФЛГР с 2010 года.

Цитаты дня:

Шмурнов о 24 февраля: «Испытал страх, что страну закроют. Пусть я временно перестану быть частью России, но не перестану быть частью мира»

Андрей Шевченко: «Европейские страны и мировое сообщество поддерживают Украину. Из игроков Левандовски очень многое сделал»

Клопп о каминг-ауте хавбека «Блэкпула»: «Очень горжусь, он больше не хотел прятаться. Футбольное сообщество поддержит его»

Рамзан Кадыров: «Те, кто ввел санкции против российских спортсменов, должны извиниться. Это обязательно будет»

Зарема Салихова: «Из Кубка делают Супербоул, но с Лепсом и Эмином. «Спартак» не хочет нести расходы за это»