Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом» (Джанлука Ди Марцио)

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Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ».

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, ситуация с возможным переходом форварда в «Реал» кардинально переменилась: футболист изменил свое мнение.

Несмотря на устную договоренность с «Мадридом» о переходе, сейчас 23-летний игрок близок к продлению контракта с парижанами.

Мбаппе готов изменить свое решение и остаться в «ПСЖ» из-за решительных действий клуба, предпринятых для сохранения футболиста в составе.

В ближайшие часы Килиан должен принять окончательное решение.

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