Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ», несмотря на договоренность с «Реалом» (Джанлука Ди Марцио)

Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в «ПСЖ».
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, ситуация с возможным переходом форварда в «Реал» кардинально переменилась: футболист изменил свое мнение.
Несмотря на устную договоренность с «Мадридом» о переходе, сейчас 23-летний игрок близок к продлению контракта с парижанами.
Мбаппе готов изменить свое решение и остаться в «ПСЖ» из-за решительных действий клуба, предпринятых для сохранения футболиста в составе.
В ближайшие часы Килиан должен принять окончательное решение.
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