Журова о скандале с Воронковым: «Слова тренера – это не расизм. Просто он не следил за тем, что говорил. Только в этом можно его упрекнуть»

Светлана Журова не считает расизмом слова тренера Андрея Воронкова про «обезьяну».

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка прокомментировала заявление калининградского «Локомотива» в связи со скандальным высказыванием в адрес кубинской волейболистки .

12 мая «Локомотив» играл с «Уралочкой» в финале женского чемпионата России. Тренер калининградского клуба Воронков в ходе тайм-аута сказал одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Монталво – единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Сегодня «Локомотив» принес извинения Монталво.

«Возможно, что извинился из-за того, что именно общественность вынудила? Конечно, никто бы иначе не принес извинений. Никто бы не извинился и посчитали, что это шутка была или так, недоразумение, ничего особенного.

Самое удивительное, что слова тренера – это не расизм. Человек точно не имел ввиду никакого расизма, от слова совсем. Просто абсолютно не следил за тем, что говорил. Только в этом можно его упрекнуть, а не в том, что это был умышленный расизм.

Каждому сейчас нужно понимать, что мы живем в другом мире и слишком много публичности, камер, общественного мнения. И игнорировать это никому не получится», – сказала Журова.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет