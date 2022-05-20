Гран-при Испании-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Барселона-Каталония, Монмело
20 мая 2022 года
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.19,828 (27 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,079 (27)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,336 (28)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,762 (28)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,940 (24)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,983 (27)
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,451 (24)
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,594 (23)
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,909 (23)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,986 (28)
11. Эстебан Окон («Альпин») +2,063 (26)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,092 (23)
13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2,147 (20)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,261 (16)
15. Мик Шумахер («Хаас») +2,318 (21)
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,336 (20)
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,786 (25)
18. Ник де Врис («Уильямс») +3,092 (28)
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,183 (27)
20. Юри Випс («Ред Булл») +4,310 (23)
Все обновления к Гран-при Испании: «Астон Мартин» сменил концепцию, «Макларен» привез наибольшее число новинок
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