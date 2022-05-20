Гран-при Испании-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Теги результаты Гран-при Испании Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Юри Випс Юки Цунода Альпин Авто
Барселона-Каталония, Монмело
20 мая 2022 года
1-я практика
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.19,828 (27 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,079 (27)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,336 (28)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,762 (28)
5. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,940 (24)
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,983 (27)
7. Ландо Норрис («Макларен») +1,451 (24)
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,594 (23)
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,909 (23)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,986 (28)
11. Эстебан Окон («Альпин») +2,063 (26)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,092 (23)
13. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +2,147 (20)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,261 (16)
15. Мик Шумахер («Хаас») +2,318 (21)
16. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +2,336 (20)
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,786 (25)
18. Ник де Врис («Уильямс») +3,092 (28)
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,183 (27)
20. Юри Випс («Ред Булл») +4,310 (23)
 

Все обновления к Гран-при Испании: «Астон Мартин» сменил концепцию, «Макларен» привез наибольшее число новинок

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные