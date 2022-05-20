«ПСЖ» предложил Мбаппе 300 млн евро подписного бонуса и зарплату 100 млн после налогов (Eurosport)

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«ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе гигантскую сумму, чтобы удержать форварда.

Как утверждает Eurosport España, парижане предложили 23-летнему игроку 300 млн евро подписного бонуса за продление контракта.

Также по условиям нового соглашения французу предлагает зарплата 100 млн евро в год после уплаты налогов. Кроме того, Килиан сможет распоряжаться большей частью имиджевых прав.

Отмечается, что сейчас в «Реале» потенциальный переход Мбаппе оценивается как почти невозможный. При этом мать игрока ранее заявила, что между предложениями «Реала» и «ПСЖ» «нет большой разницы».

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