Томас Бах: «Санкции должны распространяться на тех, кто ответственен за что-то. Спецоперацию начал не российский народ и не российские спортсмены»

Президент Международного олимпийского комитета ( ) рассказал о том, почему организация не стала отстранять или как-то наказывать Олимпийский комитет России ( ) из-за ситуации на Украине.

«Почему мы не распространили санкции на всех российских членов олимпийского сообщества? Потому что санкции должны распространяться на тех, кто ответственен за что-то. Спецоперацию начал не российский народ, не российские спортсмены, не члены МОК от России.

Представьте, тогда каждый спортсмен или функционер должен отвечать за все незаконные действия своих правительств», – сказал Бах.

28 февраля МОК рекомендовал отстранить всех российских спортсменов от международных турниров.

Говорят, отстранение России противоречит олимпийской хартии. Мы проверили – похоже, все по правилам