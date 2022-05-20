ЦСКА и Дзагоев расторгли контракт. Алан играл за армейцев с 2008 года

покидает .

Полузащитник и клуб договорились о расторжении контракта по взаимному согласию сторон.

После матча с «Ростовом» будет организована церемония чествования Дзагоева, Марио Фернандеса и других футболистов, покидающих ЦСКА.

Дзагоев перешел в ЦСКА в 2007 году, проведя первый матч за клуб в апреле 2008-го. 31-летний игрок провел за армейцев 397 игр, забил 77 голов.

В составе ЦСКА Дзагоев стал трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Вагнер Лав, Дзагоев... Назовете 20 бомбардиров ЦСКА в РПЛ?