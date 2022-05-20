Мбаппе все еще не выбрал между «Реалом» и «ПСЖ». Сегодня он обсудит это с окружением, в воскресенье решение могут не объявить

по-прежнему не определился с будущим.

Нападающий все еще не решил, будет ли он вступать во французском клубе или «Реале», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сегодня 23-летний футболист снова обсудит этот вопрос со своей семьей и окружением. На данный момент нет гарантий, что Килиан озвучит решение в воскресенье, как планировалось изначально, или в целом в ближайшее время.

надеялся получить от Мбаппе подтверждение перехода еще в прошлый вторник, но француз попросил время на размышление.

В течение последних 15 дней «ПСЖ» улучшал предлагаемые Мбаппе условия в надежде убедить его остаться в команде.

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