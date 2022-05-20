«Вот и Журова выжила из ума. Бывает, чаще всего в силу возраста, иногда в Госдуме». Уткин о словах депутата про скандал с Воронковым

считает, что Светлана Журова выжила из ума.

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка, комментируя заявление калининградского в связи со скандальным высказыванием в адрес кубинской волейболистки , отметила, что слова тренера не являются расистскими.

«Вот и Света Журова выжила из ума. Это бывает. Чаще всего в силу возраста… Иногда в Госдуме.

«Сидел на ветке дятел. Досиделся – спятил», – приводит слова Уткина SportKP.ru со ссылкой на его телеграм-канал.

Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет

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