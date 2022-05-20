«Вот и Журова выжила из ума. Бывает, чаще всего в силу возраста, иногда в Госдуме». Уткин о словах депутата про скандал с Воронковым

Василий Уткин считает, что Светлана Журова выжила из ума.
Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка, комментируя заявление калининградского «Локомотива» в связи со скандальным высказыванием Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки Айламы Монталво, отметила, что слова тренера не являются расистскими.
«Вот и Света Журова выжила из ума. Это бывает. Чаще всего в силу возраста… Иногда в Госдуме.
«Сидел на ветке дятел. Досиделся – спятил», – приводит слова Уткина SportKP.ru со ссылкой на его телеграм-канал.
Воронков принципиально не извинился за «обезьяну». Право на ошибку настоящий тренер имеет, а на слабость и трусость – нет
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам