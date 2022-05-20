«Вот и Журова выжила из ума. Бывает, чаще всего в силу возраста, иногда в Госдуме». Уткин о словах депутата про скандал с Воронковым

Теги Василий Уткин чемпионат России Светлана Журова Государственная дума Андрей Воронков Политика Локомотив Калининградская область дискриминация контент Айлама Монталво Футбол

Василий Уткин считает, что Светлана Журова выжила из ума.

Депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка, комментируя заявление калининградского «Локомотива» в связи со скандальным высказыванием Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки Айламы Монталво, отметила, что слова тренера не являются расистскими.

«Вот и Света Журова выжила из ума. Это бывает. Чаще всего в силу возраста… Иногда в Госдуме.

«Сидел на ветке дятел. Досиделся – спятил», – приводит слова Уткина SportKP.ru со ссылкой на его телеграм-канал.

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